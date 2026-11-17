Обычные унитазы с бачком уходят в прошлое: вот какую сантехнику ставят умные хозяйки ради идеальной чистоты

Безободковые унитазы с инсталляцией стремительно замещают стандартные напольные экземпляры с керамическим бачком.

Эксперты называют это эволюцией в гигиене и комфорте.

Преимущества

Новый стандарт предусматривает крепление моделей на стальной инсталляции, скрытой в стене. В результате уборка упрощается в разы, а на трубах больше нет пыли. Швабра будет свободно проходить под чашей, которая словно «парит» над полом.

Расход воды тоже сокращается: в безободковых унитазах действует целенаправленный вихревой смыв «торнадо», который сразу смывает загрязнения со всей поверхности чаши без мелких брызг.

Стекловидный фарфор с непористой структурой и гидрофобной глазурью защищает поверхность от налета. Капли воды сразу скатываются вниз с минеральными осадками. Вам больше не придется удалять камень или ржавые подтеки.

Недостатки

В то же время у безободковых унитазов есть определенные особенности. Во-первых, они дороже примерно на 30-50%, а во-вторых, смыв достаточно громкий, что по ночам может быть некомфортно. Если вы купите дешевую модель, есть риск, что смыв будет неравномерным, а брызги пойдут наружу.

Для очистки унитаза приобретите силиконовую или нейлоновую щеточку, чтобы не испортить поверхность.