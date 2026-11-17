Синоптики внезапно поменяли прогноз на ноябрь для России — что изменилось

Осень не сдается, но зима уже на подходе

Синоптики пересмотрели прогноз на конец ноября: вместо спокойного перехода к зиме европейскую часть России ждёт затяжная тёплая волна почти до 20‑х чисел, а затем — резкий обвал холода и арктические вторжения. Такой «температурный перепад» способен здорово удивить и водителей, и пешеходов.

Главные сдвиги в прогнозе

Раньше думали, что зима закрепится в средней полосе уже к середине ноября, но теперь устойчивый снежный покров обещают не раньше конца месяца или даже начала декабря.

Температура на европейской территории и в Сибири будет выше нормы на 2,5–6 градусов — настоящая аномальная осень. А после 21–22 ноября тёплые массы уступят место арктическим вторжениям: начнутся резкие перепады, гололедица и первые серьёзные снегопады.

Погода по регионам до конца ноября

В Центральной России до 20 ноября днём будет +1…+5 °C (иногда до +7 °C), ночью — заморозки до −3…0 °C. После 21–22 ноября похолодает днём до −2…−5 °C, к 28 ноября ночью до −7 °C, пойдут снегопады.

В Петербурге и Ленобласти середина месяца — мягкая и сырая погода (+3…+7 °C днём), заметные снегопады ждут около 21–22 ноября, но устойчивая зима придёт позже.

На юге страны в середине месяца — почти весеннее тепло до +16…+19 °C, затем резкое похолодание на 6–8 градусов и мокрый снег в конце месяца.

На Урале и в Сибири вторая половина ноября окончательно закрепит зимний режим: снегопады и морозы ниже −10…−15 °C.

Ноябрь в этом году — как два разных месяца в одном: сначала тёплая осень, потом внезапная зима. Главное — не расслабляться и быть готовым к переменам.

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