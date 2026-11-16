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«Без снега не останемся»: синоптики рассказали, какой будет зима 2027 года в России

Опубликовано: 16 ноября 2026 09:34
 Проверено редакцией
Городовой ру
«Без снега не останемся»: синоптики рассказали, какой будет зима 2027 года в России
фото Global Look Press
К чему готовиться в ближайшие месяцы

Начало ноября принесло в Россию первые снежные осадки — сугробы появились даже в Сочи, а многие регионы уже почувствовали дыхание зимы. Прогноз синоптиков звучит умеренно: зима не обещает экстремальных сюрпризов, но снега хватит всем.

Что говорят метеорологи

По словам Александра Ильина из прогностического центра «Метео», сезон будет близок к климатическим нормам. Температура местами окажется чуть выше привычных значений — в среднем на 1–2 градуса, а в отдельные периоды превышение может достигать 3–4 градусов.

Важный момент: зима ожидается достаточно снежной, так что без белого покрова страна точно не останется.

Где уже выпал снег

  • Московская область — первые осадки дали понять, что сезон стартовал.
  • Ярославская и Архангельская области — снежный покров постепенно закрепляется.
  • Челябинская область — регион тоже вошёл в зимний ритм.
  • Сочи — необычно, но город оказался под сугробами, подтвердив непредсказуемость погоды.

Совет: как подготовиться к сезону

Не ждите резкого похолодания — плавная динамика температур обманчива: гололёд и мокрый снег могут появиться внезапно. Заранее смените резину на авто, проверьте работу обогревателей и держите под рукой тёплые вещи. И не удивляйтесь снегу даже в неожиданных местах — в этом году погода любит сюрпризы.

Ранее «Городовой» рассказывал, что стоит за погодными переменами в России.

Автор:
Анастасия Чувакова
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