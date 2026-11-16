«Без снега не останемся»: синоптики рассказали, какой будет зима 2027 года в России
Начало ноября принесло в Россию первые снежные осадки — сугробы появились даже в Сочи, а многие регионы уже почувствовали дыхание зимы. Прогноз синоптиков звучит умеренно: зима не обещает экстремальных сюрпризов, но снега хватит всем.
Что говорят метеорологи
По словам Александра Ильина из прогностического центра «Метео», сезон будет близок к климатическим нормам. Температура местами окажется чуть выше привычных значений — в среднем на 1–2 градуса, а в отдельные периоды превышение может достигать 3–4 градусов.
Важный момент: зима ожидается достаточно снежной, так что без белого покрова страна точно не останется.
Где уже выпал снег
- Московская область — первые осадки дали понять, что сезон стартовал.
- Ярославская и Архангельская области — снежный покров постепенно закрепляется.
- Челябинская область — регион тоже вошёл в зимний ритм.
- Сочи — необычно, но город оказался под сугробами, подтвердив непредсказуемость погоды.
Совет: как подготовиться к сезону
Не ждите резкого похолодания — плавная динамика температур обманчива: гололёд и мокрый снег могут появиться внезапно. Заранее смените резину на авто, проверьте работу обогревателей и держите под рукой тёплые вещи. И не удивляйтесь снегу даже в неожиданных местах — в этом году погода любит сюрпризы.
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