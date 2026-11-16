Синоптики рассказали, что ждет Петербург: ветер без дождя и ни одной капли с неба

Как провести день без дискомфорта

Сегодня, 16 ноября, Петербург встречает прохладный и ветреный день — синоптики обещают облачность без дождя, зато ветер будет напоминать, что на дворе уже глубокая осень. Температурные значения держатся в плюсе, но из‑за порывов ощущение совсем не тёплое.

Что обещают метеорологи

Днём столбик термометра покажет +3…+5 °C, ночью — +2…+4 °C. При этом из‑за ветра температура будет ощущаться заметно ниже: эффект «ветроохлаждения» легко превращает +4 °C в пронизывающий холод.

Ветер западный и юго‑западный, с порывами до 10–15 м/с — это довольно ощутимо, особенно на открытых пространствах.

Жёлтый уровень опасности: стоит ли волноваться

До позднего вечера в городе сохраняется «жёлтый» уровень погодной опасности — его ввели из‑за сильного ветра. По данным синоптиков, погоду формирует тыл циклона ROMY: он принёс плотную облачность и порывистый ветер, но избавил город от осадков.

Как провести день и не замёрзнуть

наденьте непродуваемую куртку: обычный пуховик тут не всегда спасает — важнее защита от ветра;

возьмите шарф и головной убор: открытые участки кожи быстрее всего страдают от порывов;

избегайте прогулок рядом с шаткими конструкциями и большими деревьями — при таких порывах риск падения веток и рекламных элементов выше обычного;

если планируете поездку на велосипеде или самокате, лучше перенести: управлять транспортом при 15 м/с непросто и небезопасно.

Ветер сегодня — главный фактор дискомфорта: даже без дождя он способен здорово испортить прогулку. Чуть больше заботы о себе — и день пройдёт спокойно.

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