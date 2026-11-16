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Не сорт, а штамповщик зеленцов: плоды хрустящие, сочные – хороши в салатах и закрутках

Опубликовано: 16 ноября 2026 00:12
 Проверено редакцией
Не сорт, а штамповщик зеленцов: плоды хрустящие, сочные – хороши в салатах и закрутках
Не сорт, а штамповщик зеленцов: плоды хрустящие, сочные – хороши в салатах и закрутках
Городовой ру
Этот сорт полностью лишен горечи

Этот сорт огурцов пользуется высоким спросом среди садоводов благодаря своим качественным характеристикам. При соблюдении агротехнических требований плоды отличаются плотной, сладкой мякотью и выраженным хрустом. Отсутствие горечи является ключевым конкурентным преимуществом.

Речь идет о сорте российской селекции «Маша». Этот раннеспелый гибрид характеризуется коротким вегетационным периодом: период от появления всходов до начала плодоношения составляет 45 дней.

Сорт обладает высокой продуктивностью: урожайность достигает 10–11 кг с одного куста при формировании до семи завязей в одном узле.

Огурцы сорта «Маша» обладают отличными вкусовыми качествами, плотной консистенцией и мелкосеменной структурой. Важным преимуществом является полное отсутствие генетически обусловленной горечи.

Фото сгенерировано ИИ

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Автор:
Ксения Давыдова
Новости Петербурга Сад-огород
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