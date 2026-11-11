«Бычье сердце» – моветон: у мудрых дачников в топе этот сорт – не болеет, плоды мясистые и сладкие

От этого гибрида в восторге все дачники

Гибрид «Пинк Уникум F1» демонстрирует высокую урожайность и пользуется спросом благодаря отличным качественным характеристикам плодов. Томат обладает устойчивостью к широкому спектру заболеваний, включая галловую нематоду, фузариоз, кладоспориоз, вертициллез и ВТМ.

Высота кустов превышает два метра, что требует своевременного прищипывания; агротехника допускает формирование растений в один или несколько стеблей. Важным преимуществом гибрида является выраженный естественный иммунитет, неприхотливость в уходе и адаптивность к температурным колебаниям.

«Пинк Уникум F1» относится к среднеспелым гибридам со сроком созревания около 120 суток. Фактические сроки сбора урожая могут варьироваться в зависимости от климатических условий и методов выращивания, охватывая период с июля по сентябрь включительно.

Сорт формирует выровненные округлые плоды массой до 230 граммов. В стадии биологической спелости томаты приобретают насыщенный розовый цвет, обладают мясистой консистенцией, сочностью и высокими вкусовыми качествами.

Продукт пригоден для употребления в свежем виде, а также для цельноплодного и кускового консервирования.

Гибрид «Пинк Уникум F1» характеризуется высокой урожайностью. В одной кисти формируется до 7 томатов. При соблюдении агротехнических норм один куст обеспечивает урожай до 6 кг сочных плодов, с потенциалом сбора более 16 кг с 1 кв. метра. Итоговые показатели зависят от погодно-климатических условий и качества ухода за посадками.

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