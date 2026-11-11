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Пирожки больше не готовлю - пеку яблочную вкуснятину: жарю прямо на сковородке

Опубликовано: 11 ноября 2026 17:15
 Проверено редакцией
Пирожки больше не готовлю - пеку яблочную вкуснятину: жарю прямо на сковородке
Пирожки больше не готовлю - пеку яблочную вкуснятину: жарю прямо на сковородке
Городовой ру
Как приготовить завитушки из яблок

Яблочные завитушки на бездрожжевом тесте готовятся быстро и просто, а на вкус получаются воздушными, с ароматными фруктовыми нотками.

Ингредиенты

Вам потребуется:

  • кефир – 250 мл;
  • яблоки – 2 шт.;
  • мука – 0,5 кг;
  • яйцо – 1 шт.;
  • сахар – 3 ст. л.;
  • сода – 1 ч. л.;
  • растительное масло – 2 ст. л.;
  • соль;
  • ваниль;
  • корица.

Способ приготовления

Соедините в емкости кефир, яйцо, сахар, соль и масло – и хорошо перемешайте. Натрите яблоки и добавьте их в емкость к жидким ингредиентам вместе с содой. Начните понемногу добавлять муку, замешивая мягкое тесто.

Полученный пласт раскатайте толщиной 1,5 см и нарежьте ромбиками. В середине каждого ромбика сделайте надрез и проведите через него два противоположных уголка.

Жарьте завитушки на умеренном огне до золотистого оттенка, чтобы середина успела пропечься, а поверхность не пригорела. Не выкладывайте на сковороду слишком много заготовок, иначе температура масла уменьшится.

Автор:
Татьяна Идулбаева
Новости Петербурга
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