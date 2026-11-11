Пирожки больше не готовлю - пеку яблочную вкуснятину: жарю прямо на сковородке

Яблочные завитушки на бездрожжевом тесте готовятся быстро и просто, а на вкус получаются воздушными, с ароматными фруктовыми нотками.
Ингредиенты
Вам потребуется:
- кефир – 250 мл;
- яблоки – 2 шт.;
- мука – 0,5 кг;
- яйцо – 1 шт.;
- сахар – 3 ст. л.;
- сода – 1 ч. л.;
- растительное масло – 2 ст. л.;
- соль;
- ваниль;
- корица.
Способ приготовления
Соедините в емкости кефир, яйцо, сахар, соль и масло – и хорошо перемешайте. Натрите яблоки и добавьте их в емкость к жидким ингредиентам вместе с содой. Начните понемногу добавлять муку, замешивая мягкое тесто.
Полученный пласт раскатайте толщиной 1,5 см и нарежьте ромбиками. В середине каждого ромбика сделайте надрез и проведите через него два противоположных уголка.
Жарьте завитушки на умеренном огне до золотистого оттенка, чтобы середина успела пропечься, а поверхность не пригорела. Не выкладывайте на сковороду слишком много заготовок, иначе температура масла уменьшится.