Пирожки больше не готовлю - пеку яблочную вкуснятину: жарю прямо на сковородке

Как приготовить завитушки из яблок

Яблочные завитушки на бездрожжевом тесте готовятся быстро и просто, а на вкус получаются воздушными, с ароматными фруктовыми нотками.

Ингредиенты

Вам потребуется:

кефир – 250 мл;

яблоки – 2 шт.;

мука – 0,5 кг;

яйцо – 1 шт.;

сахар – 3 ст. л.;

сода – 1 ч. л.;

растительное масло – 2 ст. л.;

соль;

ваниль;

корица.

Способ приготовления

Соедините в емкости кефир, яйцо, сахар, соль и масло – и хорошо перемешайте. Натрите яблоки и добавьте их в емкость к жидким ингредиентам вместе с содой. Начните понемногу добавлять муку, замешивая мягкое тесто.

Полученный пласт раскатайте толщиной 1,5 см и нарежьте ромбиками. В середине каждого ромбика сделайте надрез и проведите через него два противоположных уголка.



Жарьте завитушки на умеренном огне до золотистого оттенка, чтобы середина успела пропечься, а поверхность не пригорела. Не выкладывайте на сковороду слишком много заготовок, иначе температура масла уменьшится.