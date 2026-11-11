Северный салат с богатым вкусом: напоминает «Шубу», но удивляет составом — идеально для Нового года

Как приготовить салат, который превзойдет "Шубу"

Когда “Шуба” надоела, можно приготовить Северный салат с селедкой. Он проще винегрета и вкуснее привычной новогодней классики. Сочетание свеклы, картошки, сельди, яблока и огурца впечатляет даже избалованных гостей. Салат не имеет слоев, так как все ингредиенты нужно просто нарезать и перемешать.

Что понадобится

250 г сельди, 250 г свеклы, 300 г картошки, 4 яйца, 150 г моркови, 150 г маринованных огурцов, 200 г кислого зеленого яблока, 80 г лука, майонез, соль - по вкусу.

Если вы не любите майонез, то замените его на заправку из горчицы и сметаны.

Приготовление

Картошку, свеклу, яйца и морковь отварите до готовности, остудите и почистите. Нарежьте овощи, яйца, селедку и огурцы одинаковыми кубиками, сообщает popcornnews.ru.

Измельчите репчатый лук, очистите яблоко и нарежьте его в последнюю очередь. Соедините ингредиенты, заправьте майонезом и посолите. Соль нужно добавлять аккуратно, так как в салате есть маринованные огурцы и селедка.

Перед подачей дайте салату настояться, не нужно подавать его сразу.

Личный опыт автора “Городового” Полины Аксеновой

Полина Аксенова неоднократно делала Северный салат с селедкой. Свекла может окрасить другие ингредиенты, но этого не произойдет, если слегка смазать кубики корнеплода подсолнечным маслом.

Фото: Сгенерировано ИИ

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