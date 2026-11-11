Такой зимы не было 20 лет: аномальная погода и природные сюрпризы – чего ждать от декабря

Зима 2026–2027 в большинстве регионов России с вероятностью 65–69% будет тёплой, но крайне нестабильной.

Главные виновники — Эль-Ниньо и «ныряющие» циклоны.

Сибирь: самая мягкая зима за столетие

Климатолог Сергей Верховец подтверждает: Сибирь ждёт аномально тёплая и снежная зима. По прогнозу Алексея Непомнящих, сезон может стать самым тёплым за последние сто лет.

Сильные морозы маловероятны, а самая холодная фаза наступит не раньше января. Главная особенность — «ныряющие» циклоны с северо-запада. Они принесут потепление и обильные снегопады в ноябре и декабре.

В январе в Красноярском крае осадки могут превысить норму на 30–40%. В Новосибирске, Омске, Томске, Красноярске и Иркутске в декабре возможны кратковременные похолодания.

Европейская часть и юг: тепло, но с сюрпризами

На большей части страны, за исключением Арктики, зима ожидается тёплой и влажной: температура превысит норму на 3–4 градуса.

Но морозов не будет не совсем. Сезон окажется неоднородным: оттепели могут сменяться арктическими вторжениями. На юге, например в Новороссийске, днём ожидается 8–12 °C.

Дальний Восток: единственное исключение

Чукотку, Магаданскую область и Камчатку ждёт более суровая зима по сравнению с предыдущей. Там температура может оказаться ниже средних многолетних значений.

Что это значит на практике

Совет: не расслабляйтесь из-за «тёплой зимы». Гидрометцентр предупреждает о высокой вероятности значительных колебаний температуры. Готовьтесь к гололедице и снежным заносам.

Автомобилистам не стоит откладывать переход на зимнюю резину. Владельцам частных домов стоит проверить водостоки и кровлю.

Лайфхак: в Сибири главная проблема будет не мороз, а снег. Заранее запаситесь противогололёдными средствами и проверьте зимнюю обувь.

Вывод

Зима 2026–2027 будет тёплой, но обманчивой. Резкие перепады температуры и обильные снегопады способны создать проблемы. Не ориентируйтесь только на средние цифры — следите за краткосрочными прогнозами.