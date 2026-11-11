Линолеум уже ни к селу ни к городу: в 2026/27 году в моде «каменное конфетти» — словно пол на итальянской вилле

Какой материал заменит привычный линолеум, ламинат и плитку

Для ремонта принято использовать ламинат, линолеум или однотонную плитку, но есть и другой вариант. На данный момент набирает популярность терраццо. Так называют покрытие с рисунком, которое со стороны напоминает небольшие камешки, рассыпанные по полу.

Делать дорогой пол из камня не нужно, так как подобного эффекта получится добиться благодаря керамограниту.

Что представляет собой терраццо

Покрытие появилось еще несколько сотен лет назад в Италии. Мастера намеренно смешивали цемент с камешками гранита, мрамора, после чего полировали поверхность до гладкости. Уникальность пола заключалась в том, что у него не было одинаковых участков.

На данный момент многие производители выпускают керамогранит и плитку с узором терраццо. Такие варианты имеют доступную стоимость.

Каким расцветкам отдать предпочтение

В 2026/27 году особенно ценится терраццо с крупными камешками. Стоит присмотреться к молочному фону с терракотовыми и песочными кусочками, бежевому с коричневыми и зелеными камешками, а также светло-серому фону с белой крошкой.

Пол хорошо сочетается с мебелью из дерева, стенами светлых оттенков.

Преимущества такого пола

На пестром покрытии не видно пыли, мелких соринок, из-за чего пол кажется дольше чистым. Он без проблем переносит влагу, легко моется. Керамогранит подходит для прихожей, гостиной, кухни, ванной комнаты.

Стоимость покрытия

Настоящее терраццо имеет высокую стоимость, поэтому лучше обратить внимание на керамогранит. Стоимость такого материала обойдется примерно в 2000-4000 рублей за квадратный метр, сообщает vluki.ru.

Личный опыт автора “Городового” Полины Аксеновой

Полина Аксенова хорошо знакома с керамогранитом, так как это покрытие она использовала во время ремонта в ванной комнате. Материал обладает невероятной прочностью, поэтому превосходит по качеству даже натуральный камень.

Фото: Сгенерировано ИИ

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