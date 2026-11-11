Трамвайные пути на Пискарёвском проспекте могут исчезнуть из-за метро

Как транспортные планы «накладываются» друг на друга

На Пискарёвском проспекте назревает транспортный узел не только в буквальном, но и в проектном смысле: планы по развитию метро, трамвая и магистрали местами вступают в противоречие.

Где возникла коллизия

В проекте планировки территории для участка будущей кольцевой линии метро вентиляционную шахту станции «Полюстровский проспект — 2» разместили прямо в полосе, отведённой под трамвайные пути. Из‑за этого трамвай пришлось «переселять» на ось проспекта — туда, где рельсы уже проходили до 2007 года.

Но такой компромисс грозит нарушить концепцию магистрали непрерывного движения: по генплану здесь должна появиться городская трасса без одноуровневых пересечений — по аналогии с набережной Большой Невки.

Что заложено в генплане и почему не совпало

До 2040 года в Петербурге хотят одновременно реализовать два крупных проекта на Пискарёвском: реконструировать проспект под непрерывное движение и проложить трамвайную линию от Полюстровского до проспекта Мечникова.

Проблема в том, что контракты на разработку ППТ заключили ещё до актуализации генплана, поэтому эти планы в расчётах не учли. В итоге проектные решения оказались «разнесены» по разным этапам и плохо стыкуются между собой.

Экспертная оценка рисков

Аналитик Роман Порошин подчёркивает: попытка разместить трамвай по оси проспекта фактически перечёркивает идею непрерывного движения. Если оба проекта будут пытаться реализовать в текущих параметрах, придётся жертвовать либо трамвайной связью между районами, либо полноценной магистралью.

А «досогласовать» всё позже, по мнению эксперта, не всегда получается: практика показывает, что такие «условные» схемы часто оборачиваются реальными ограничениями.

Позиция властей

В Комитете по градостроительству и архитектуре отмечают, что генплан фиксирует перечень объектов и функциональное зонирование, но не задаёт точные координаты трасс.

Сейчас положение трамвайной линии остаётся условным, а окончательные технические решения планируют увязать на следующих этапах проектирования.

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