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В Ленинградской области утвердили прожиточный минимум на 2027 год

Опубликовано: 10 ноября 2026 22:24
 Проверено редакцией
Городовой ру
В Ленинградской области утвердили прожиточный минимум на 2027 год
фото Global Look Press
Какими будут новые значения

С нового года в Ленобласти и Петербурге пересчитают прожиточный минимум — суммы станут выше, а сроки утверждения в городе немного сдвинутся. Это не просто сухие цифры: от них зависят пособия, льготы и оценка нуждаемости.

Новые суммы в Ленобласти

С 1 января 2027 года прожиточный минимум в Ленинградской области составит 21 643 рубля на душу населения — это на 1,3 тыс. рублей больше, чем в 2026‑м.

Для трудоспособных жителей показатель установят на уровне 23 591 рубля, для пенсионеров — 18 613 рублей, для детей — 20 994 рубля. По сравнению с текущими значениями рост заметен по всем категориям: годом ранее минимум был ниже примерно на 1,2–1,4 тыс. рублей.

Что меняется в Петербурге

В Северной столице срок утверждения прожиточного минимума переносят с 15 сентября на 15 ноября — городское законодательство приводят в соответствие с федеральным.

Сам показатель тоже вырастет: минимум на душу населения с 2027 года составит 22 047 рублей (сейчас — 20 644 рубля).

Ранее «Городовой» рассказывал, кто в Петербурге и Ленобласти получает самые большие пенсии.

Автор:
Анастасия Чувакова
Новости Петербурга
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