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В Петербурге стало на четверть меньше тяжких преступлений

Опубликовано: 10 ноября 2026 21:57
 Проверено редакцией
Городовой ру
В Петербурге стало на четверть меньше тяжких преступлений
фото Global Look Press
Какие именно показатели пошли вниз

Петербург становится безопаснее: за девять месяцев 2026 года заметно сократилось число серьёзных правонарушений. Власти связывают это с системной работой полиции и профилактическими мерами.

Что говорят цифры

По данным губернатора Александра Беглова, за январь–сентябрь 2026 года количество тяжких преступлений в городе снизилось на 26 %. Почти на 15 % уменьшилось число посягательств на жизнь и здоровье граждан, а уличных преступлений стало меньше почти на 10 %. Отдельно стоит отметить снижение киберправонарушений — их стало на треть меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Торжественное собрание ко Дню полиции

Итоги работы правоохранителей подвели 10 ноября в Культурном центре ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. Губернатор поздравил сотрудников и ветеранов полиции с профессиональным праздником.

В мероприятии участвовали полномочный представитель президента в СЗФО Игорь Руденя, губернатор Ленобласти Александр Дрозденко, председатель Заксобрания Петербурга Александр Бельский и начальник регионального главка МВД Роман Плугин.

Как горожанам использовать эту тенденцию с пользой

  • не теряйте бдительность в тёмное время суток — снижение статистики не означает полного исчезновения рисков;
  • держите под рукой контакты дежурной части района — в экстренной ситуации это экономит минуты;
  • следите за официальными сообщениями МВД — там публикуют предупреждения о новых схемах мошенников;
  • обсуждайте безопасность с детьми и пожилыми родственниками — простые правила помогают избежать беды.

Позитивная динамика — результат работы полиции, но личная осторожность остаётся важной частью городской безопасности, сообщает источник.

Ранее «Городовой» рассказывал о том, что движение в тоннеле дамбы ограничено до 12 ноября.

Автор:
Анастасия Чувакова
Новости Петербурга
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