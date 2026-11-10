И осенью, и зимой варю «Чехословацкий» суп: фарш, капуста и томаты — густой обед со вкусом советского меню

Как приготовить суп из фарша, капусты и помидоров

Люди, которые жили в Советском Союзе, хорошо помнят “Чехословацкий” суп, ведь это блюдо часто готовили для домашних обедов. В супе есть капуста, но он совершенно не похож на борщ или щи. Весь секрет заключается в особенной обжарке капусты с томатами, а также использовании фарша, а не привычного мяса.

Что понадобится на кастрюлю 4 литра

600 г фарша, 500 г белокочанной капусты, 2 луковицы, 2 моркови, 2 болгарского перца, 2 помидора, 2 столовые ложки подсолнечного масла, 2 литра воды, 50 г сливочного масла, 1 столовая ложка лимонного сока, 1 чайная ложка сахара, 1 столовая ложка томатной пасты, соль - по вкусу, зелень - для украшения.

Приготовление

Помидоры натрите на терке, выбросите кожуру. Капусту нашинкуйте, обжарьте на подсолнечном масле. Добавьте сахар, помидоры и соль. Тушите до готовности.

Отдельно обжарьте измельченный лук и фарш, добавьте томатную пасту, сливочное масло, соль. Переложите фарш в пустую кастрюлю, также поместите туда нарезанный перец, морковь.

Залейте воду, поставьте на средний огонь и доведите до кипения. Удалите пену, продолжайте готовить примерно 10-15 минут. Только после этого добавьте капусту, продолжайте варить еще 5 минут.

За пару минут до готовности добавьте зелень, лимонный сок. Суп обязательно должен настояться перед подачей, сообщает popcornnews.ru.

Личный опыт автора “Городового” Полины Аксеновой

Полина Аксенова хорошо помнит “Чехословацкий” суп, так как его часто готовила бабушка автора. Добавление томатной пасты не является обязательным шагом, так как суп получается вкусным и без этого. Достаточно качественных свежих помидоров.

Фото: Сгенерировано ИИ

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