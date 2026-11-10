Важно успеть до первых морозов: чем WD-40 поможет вашему автомобилю осенью

Лайфхаки, которые будут полезны каждому автомобилисту

Про WD-40 принято вспоминать только в те моменты, когда начинает скрипеть дверь или заклинил болт. Но этот спрей может пригодиться и в других целях.

Средство способно решить сразу несколько автомобильных проблем. С его помощью можно очистить клеммы, размягчить грязь, защитить инструмент от влаги и ржавчины.

Очистка клемм аккумулятора

Со временем на клеммах аккумулятора появляется коррозия, поэтому их важно очистить перед зимой. Удалить налет можно с помощью щетки, после чего следует воспользоваться очистителем контактов WD-40.

Смазывание петель и защелки капота

Если во время открытия и закрытия капота появляется скрип, то стоит воспользоваться WD-40. Петли и защелку следует протереть влажной тряпкой, после чего нанести средство с насадкой-трубочкой.

Лучше смазать все до холодов, ведь в любой момент скрипящий капот может заклинить, что принесет много проблем.

Защита металла от ржавчины

Незащищенные элементы из металла особенно страдают зимой, когда дороги посыпаются солью. Достаточно нанести тонкий слой смазки, что позволит создать защитную пленку.

Подготовка лопаты к зиме

Во время уборки мокрого снега возникает проблема, ведь с каждым разом лопата становится все тяжелее. Даже в этом случае пригодится WD-40. Смазку следует нанести на лезвие лопаты, благодаря чему снег больше не будет налипать на поверхность. Уборка станет быстрой и легкой.

Обработка замков

Зимой замок может замерзнуть, но этого не случится при использовании смазочного материала. WD-40 способен вытеснить пыль и влагу, сделать поворот ключа комфортным в любую погоду.

Смазывание дверных петель

Петли двери со временем изнашиваются, начинают скрипеть, поэтому их также стоит обработать смазкой. Не стоит лить средство, ведь излишки будут способствовать скоплению грязи. Достаточно одной капли.

Очистка номерного знака

Номерной знак способен покрываться пылью, грязью, смолой, следами насекомых, поэтому его приходится часто протирать. Избежать этого получится, если нанести на поверхность немного WD-40. Состав нужно оставить буквально на минуту, после чего необходимо протереть номер сухой тряпкой, сообщает auto.mail.ru.

Обработка инструментов

Смазка подойдет и для защиты автомобильных инструментов. Если на них есть коррозия, то ее потребуется сначала удалить, только после чего нанести состав. Распылять WD-40 нельзя на резиновые рукоятки, так как от этого ухудшится их внешний вид и качество.

Фото: Сгенерировано ИИ

Читайте также:

Почему полный привод на автомобиле зимой опаснее переднего и заднего: "сюрприз" для любителей 4WD

Две атмосферы — и ремонт авто гарантирован: как привычная накачка шин бьёт по кошельку

Зимние шины выбираю не по протектору: ищу всего 4 цифры — сразу понятно, свежая резина или годами «пылилась» на складе