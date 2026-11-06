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Две атмосферы — и ремонт авто гарантирован: как привычная накачка шин бьёт по кошельку

Опубликовано: 6 ноября 2026 22:30
 Проверено редакцией
Две атмосферы — и ремонт авто гарантирован: как привычная накачка шин бьёт по кошельку
Две атмосферы — и ремонт авто гарантирован: как привычная накачка шин бьёт по кошельку
Городовой ру
Почему нельзя накачивать шины до "двух атмосфер"

Каждый автомобилист привык накачивать шины до “двух атмосфер”, при этом практически никто не догадывается заглянуть в руководство по эксплуатации. Эта универсальная цифра способна не только привести к расходу топлива, но и износу покрышек.

Важность заводских рекомендаций

При проектировании любого автомобиля учитываются характеристики подвески, вес, размер колес и прочие параметры. На каждую марку рассчитывается свое давление в шинах. Если эти цифры не замечать, то поведение автомобиля меняется, становится хуже.

Нехватка давления способна привести к быстрому износу шин, увеличению расхода топлива, а также ухудшению управляемости при поворотах, перестроении и т.д.

Какую опасность несет “перекачивание”

Встречаются водители, которые намеренно перекачивают шины, но так делать точно не стоит. Такая покрышка станет слишком жесткой, из-за чего она будет жестче проходить стыки, ямы и прочие неровности. Все удары станут приходиться на подвеску. Также высок риск неравномерного износа шин.

Как проверять давление

Давление нельзя считывать в том случае, если автомобиль долгое время стоял на солнце или только что приехал. Шины должны быть “холодными”, сообщает pravda.ru.

Основные правила

  • Найдите заводскую табличку. Она может находиться в дверном проеме или на крышке бензобака. Именно там будут показаны нужные значения.
  • Не забывайте про нагрузку. Если машина загружена вещами или пассажирами, то важно подкачивать шины, согласно табличке.
  • Не пытайтесь ориентироваться на показатели других автомобилей.

Совет: проверяйте давление в шинах хотя бы 1 раз в месяц. Если автомобиль используется на плохих дорогах, то показатели нужно сверять каждые две недели.

Фото: Сгенерировано ИИ

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Автор:
Полина Аксенова
Новости Петербурга
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