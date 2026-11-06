Две атмосферы — и ремонт авто гарантирован: как привычная накачка шин бьёт по кошельку

Почему нельзя накачивать шины до "двух атмосфер"

Каждый автомобилист привык накачивать шины до “двух атмосфер”, при этом практически никто не догадывается заглянуть в руководство по эксплуатации. Эта универсальная цифра способна не только привести к расходу топлива, но и износу покрышек.

Важность заводских рекомендаций

При проектировании любого автомобиля учитываются характеристики подвески, вес, размер колес и прочие параметры. На каждую марку рассчитывается свое давление в шинах. Если эти цифры не замечать, то поведение автомобиля меняется, становится хуже.

Нехватка давления способна привести к быстрому износу шин, увеличению расхода топлива, а также ухудшению управляемости при поворотах, перестроении и т.д.

Какую опасность несет “перекачивание”

Встречаются водители, которые намеренно перекачивают шины, но так делать точно не стоит. Такая покрышка станет слишком жесткой, из-за чего она будет жестче проходить стыки, ямы и прочие неровности. Все удары станут приходиться на подвеску. Также высок риск неравномерного износа шин.

Как проверять давление

Давление нельзя считывать в том случае, если автомобиль долгое время стоял на солнце или только что приехал. Шины должны быть “холодными”, сообщает pravda.ru.

Основные правила

Найдите заводскую табличку . Она может находиться в дверном проеме или на крышке бензобака. Именно там будут показаны нужные значения.

. Она может находиться в дверном проеме или на крышке бензобака. Именно там будут показаны нужные значения. Не забывайте про нагрузку . Если машина загружена вещами или пассажирами, то важно подкачивать шины, согласно табличке.

. Если машина загружена вещами или пассажирами, то важно подкачивать шины, согласно табличке. Не пытайтесь ориентироваться на показатели других автомобилей.

Совет: проверяйте давление в шинах хотя бы 1 раз в месяц. Если автомобиль используется на плохих дорогах, то показатели нужно сверять каждые две недели.

Фото: Сгенерировано ИИ

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