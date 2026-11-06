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Умное отопление: Кронштадт первым в Петербурге внедрил интеллектуальную систему управления

Опубликовано: 6 ноября 2026 20:53
 Проверено редакцией
Городовой ру
Умное отопление: Кронштадт первым в Петербурге внедрил интеллектуальную систему управления
фото Global Look Press
Как в Кронштадте экономят на отоплении

В Кронштадте запускают новую эру экономии тепла: сразу четыре бюджетных учреждения первыми в Петербурге опробовали интеллектуальную систему SmartHeat. Технология не просто следит за градусами — она сама подстраивает обогрев под погоду и реальную температуру в комнатах.

Где и как внедряют SmartHeat

Пилотные площадки — два корпуса детского сада № 18, детсад № 17 и Кронштадтская Морская библиотека. Система непрерывно собирает данные, находит «холодные» и «перегретые» зоны и тут же корректирует подачу тепла.

Такой точечный контроль помогает не тратить энергию впустую и держать в помещениях ровно ту температуру, которая нужна.

Что даёт новая технология

По словам губернатора Александра Беглова, внедрение SmartHeat позволяет учреждениям экономить на отоплении от 10 до 25 %. При этом польза не сводится к цифрам в платёжках: в зданиях становится комфортнее, а это напрямую влияет на самочувствие детей и сотрудников.

Всё оборудование ставят по энергосервисным контрактам — город не вкладывает деньги сразу, а платит за результат. С 2018 года такие контракты помогли обновить теплоснабжение почти в 190 образовательных учреждениях Петербурга.

Ранее «Городовой» рассказывал о том, что в Пулково приступили к сносу огородов под новый кампус Университета МВД.

Автор:
Анастасия Чувакова
Новости Петербурга
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