В Пулково приступили к сносу огородов под новый кампус Университета МВД

Что происходит на месте и какие перспективы есть у собственников

Конфликт вокруг огородничества «Пулково-2» в Петербурге перешёл в активную фазу: сотрудники Комитета по контролю за имуществом приступили к демонтажу построек на территории товарищества.

При этом владельцы участков не сдаются — их коллективный иск уже принят городским судом к производству.

Что происходит на территории огородничества

Снос стартовал, несмотря на поданный судебный иск. На первом этапе под демонтаж попадают заброшенные объекты: по данным ККИ, из 59 участков таковыми признаны 22.

Город напоминает, что землю граждане использовали десятилетиями без официальных договоров — участки выделялись сотрудникам аэропорта под коллективное огородничество ещё в 1984 году во временное пользование.

Согласно действующему Генплану, территория предназначена для общественно‑деловой застройки: здесь планируется возведение нового кампуса Санкт‑Петербургского университета МВД России, сообщает источник.

Какова позиция сторон

Собственники пытаются отстоять свои участки: они добиваются изменения статуса земли в Генеральном плане и оспаривают снос в суде. Коллективный иск принят к производству еще 3 ноября.

Однако судья не стал вводить временный запрет на демонтаж до конца разбирательства — именно это позволило строительной технике зайти на территорию. В итоге стороны действуют параллельно: одни сносят, другие ищут правовые механизмы защиты своих интересов.

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