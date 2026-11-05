Не «спасибо» и не «благодарю»: как правильно отвечать на похвалу – совет нейрофизиолога Натальи Бехтеревой

Учимся правильно отвечать на похвалу

Человека могут хвалить за проделанную работу, а в ответ он будет говорить, что ему просто повезло. Другой получит комплимент, касаемый внешности, но потом начнет перечислять собственные недостатки. Из-за этого возникает чувство, что разговор перешел в оправдания. Кажется, что подобным образом человек показывает скромность, но он просто не замечает своих достоинств.

Важно научиться отвечать так, чтобы выразить благодарность за похвалу, при этом не принизить свои усилия и самооценку.

Почему люди не воспринимают похвалу

У некоторых есть убеждение, что говорить о собственных достижениях некрасиво и нескромно. Таких людей обычно учат с детства не хвастаться. Постепенно это приводит к обесцениванию успехов, ведь любые старания человек связывает с удачей, случайностью и т.д.

Как правильно отвечать на комплименты

Вместо привычного “спасибо” и оправданий следует начать говорить более крупные фразы: “Рад, что моя работа впечатлила”, “Мне приятно, что вы обратили внимание на мои старания”. При общении с близкими людьми можно использовать более теплые слова. Не нужно давать каких-либо объяснений, подробностей, сообщает prochepetsk.ru.

В некоторых ситуациях и слово “спасибо”, “благодарю” будет уместно. Но лучше все-таки добавлять дополнительные слова, что позволит не только показать вежливость, но признать собственные старания, рассказывала нейрофизиолог Наталья Бехтерева.

Фото: Сгенерировано ИИ

Читайте также:

Лучшее русское имя для девочки – имеет значение «благодать», «милость Божья»: старинное, нежное и красивое

Почему умные люди с возрастом перестают быть добрыми: 3 мудрости для прекрасной жизни

С 1 ноября: Сбербанк вводит новые важные правила для всех держателей карт - что изменится