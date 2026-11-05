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Питательный грунт для любого комнатного цветка — разрастутся буйно без всяких подкормок: рекомендации от цветовода

Опубликовано: 5 ноября 2026 14:07
 Проверено редакцией
Питательный грунт для любого комнатного цветка — разрастутся буйно без всяких подкормок: рекомендации от цветовода
Питательный грунт для любого комнатного цветка — разрастутся буйно без всяких подкормок: рекомендации от цветовода
Городовой ру
Как приготовить субстрат для комнатных растений

Качество почвенного субстрата является определяющим фактором для полноценного роста и развития комнатных растений, поскольку даже наиболее эффективные удобрения не способны компенсировать недостатки истощенной или чрезмерно плотной почвы.

Эксперт в области растениеводства Екатерина Кузнецова рекомендует сбалансированную почвосмесь, адаптированную под потребности большинства видов растений.

Рекомендуемая пропорция компонентов:

  • 70% объема — готовый субстрат на основе верхового торфа;
  • 30% объема — комплекс разрыхлителей.

В качестве разрыхлителей лучше использовать перлит, цеолит, диатомит, древесный уголь или пеностекло. Выбор компонента зависит от ожидаемого эффекта: перлит обеспечивает аэрацию корневой системы, цеолит служит источником минеральных веществ, диатомит обладает инсектицидными свойствами, уголь выполняет функцию антисептика, а пеностекло предотвращает риск развития корневой гнили при избыточном поливе.

Тщательно перемешайте компоненты для получения рыхлого, воздухопроницаемого и оптимального по структуре субстрата, подходящего для всех видов комнатных растений. Готовую почвосмесь рекомендуется хранить в закрытом контейнере во избежание потери влаги.

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Автор:
Ксения Давыдова
Новости Петербурга
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