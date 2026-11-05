Укрыть лозу и спасти почки: как защитить виноград в ноябре от мороза без выпревания

Ноябрь для дачников — время деликатной работы: лоза уже оголилась, но спешить с укрытием нельзя. Тут важнее не дата в календаре, а температура и состояние самой лозы: одно неверное движение — и хрупкие побеги сломаются, а лишняя спешка с укрытием грозит выпреванием почек.
Когда пригибать: лоза должна гнуться без треска
Пригибание делают строго при плюсовой температуре: как только ударят серьёзные заморозки, вода в клетках замёрзнет, и древесина станет ломкой. Если пытаться уложить лозу после похолодания, она будет ломаться, а не гнуться.
Листву лучше убрать вручную до укрытия — мокрая листва под материалом только добавит лишней влаги. Уложенную лозу фиксируют шпильками или грузом, чтобы её не сдвинул ветер.
Когда укрывать: ориентир — остывшая почва
Укрытие ставят не с первым снегом, а когда почва на глубине 10 см остынет до 2–4 градусов и ночные заморозки станут устойчивыми. В тёплом укрытии почки могут проснуться, появится конденсат, и лоза начнёт выпревать — это опаснее кратковременного мороза. Обязательно оставляют продухи с торцов, чтобы воздух выходил и влажность не скапливалась.
Практические советы: как укрыть виноград и не навредить
Вот ключевые правила, которые уберегут лозу зимой:
- пригибайте лозу только при плюсовой температуре, пока она гнётся дугой и не трещит;
- не укрывайте мокрую после дождя лозу — земля и побеги должны быть сухими;
- оставляйте продухи с двух торцов укрытия для выхода воздуха и снижения влажности;
- проверяйте влажность под укрытием рукой — если внутри сыро, приоткрывайте или меняйте материал;
- ориентируйтесь на температуру почвы, а не на дату: устойчивое похолодание — главный сигнал к укрытию.
Если соблюдать эти простые правила, лоза спокойно перезимует, а весной почки проснутся без гнили и плесени.
Ранее «Городовой» рассказывал, как пластиковые крышки от бутылок помогают в быту.