Квашеная капуста приманит удачу: народные приметы на 2 ноября

Приметы и старинные обычаи

2 ноября в народном календаре — Артемьев день, время, когда на Руси активно квасили капусту. Считалось, что этот овощ не только укрепляет здоровье, но и оберегает дом от невзгод.

Хотя сегодня к суевериям относятся спокойнее, сама традиция заготовки капусты остаётся по‑своему мудрой: такая закуска и правда помогает поддерживать силы в холодный сезон.

Что подсказывала природа 2 ноября

По старинным приметам, если в этот день выпадал мелкий снег и сразу таял, впереди ждали ещё несколько тёплых недель. Следили и за поведением животных: кошка, свернувшаяся клубком и прячущая нос, намекала на скорое похолодание, а обильный иней на деревьях сулил ясный день.

Чего избегали в Артемьев день

Чтобы не накликать беду, в этот день старались не делать ряда вещей — вот что лучше было отложить:

не давать и не брать деньги в долг — верили, что это грозит финансовыми трудностями;

не начинать новых дел и не отправляться в дальние поездки — считали, что успеха не будет;

не ссориться — резкие слова могли принести раздоры на весь год;

не выносить мусор после заката — опасались потерять семейное благополучие;

не оставлять окна и двери на ночь незапертыми — чтобы в дом не проникла нечисть.

Практичный совет на 2 ноября

Не стоит всерьёз полагаться на приметы, но прислушаться к сезонным ритмам полезно. Например, квашение капусты — отличная идея: это доступный способ запасти витамины и разнообразить зимний рацион.

А привычка завершать старые дела и избегать спонтанных решений в периоды перемен и вовсе лишняя не бывает — она помогает сохранять порядок и в быту, и в делах.

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