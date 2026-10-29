Каким будет ноябрь и декабрь – покажет погода в конце месяца: народные приметы на 30 октября

Хотя во многих регионах России еще тепло, по народному календарю 30 октября уже было днем, когда осень уступала место зиме, а крестьяне готовили сани

Хотя во многих регионах России все еще держится теплая погода, по народному календарю 30 октября уже было холодным днем. Осия Колесник, день, когда осень уступала место зиме, а крестьяне начинали готовить сани.

Каким будет ноябрь — показывал октябрь

Прогноз на ноябрь делали по предшествующему месяцу. Октябрь выдался холодный, значит ноябрь будет морозный. Если октябрь был тёплый, то следующий месяц будет дождливым. Если октябрь выдался сырым, то и ноябрь ожидали слякотным. Сухой октябрь, без осадков обещал бесснежный ноябрь, а после ветров ждали метели. Если первый снег осенью выпал и быстро растаял, то ждали, что следующий месяц будет тёплым.

Живые подсказки

Поведение животных тоже считалось важным. Если белки делали запасы высоко на деревьях и утепляли гнёзда мхом, ждали лютых морозов в декабре. Если комары в конце октября все еще летали, то ожидали мягкую зиму. Птицы прятались под крышами, значит не за горами заморозки.

Приметы и традиции дня

В день Осии особенно внимательно смотрели на кошек. Если они крепко спали — ждали потепления, а если вели себя беспокойно — готовились к похолоданию. Снег 30 октября считался знаком ранней и снежной зимы. Белый круг вокруг солнца на закате предвещал скорую бурю.

Главная традиция дня Осии Колесника связана с подготовкой зимнего транспорта. Колесные телеги разбирали, чинили и убирали до весны, а на смену им доставали и чинили, если нужно, сани.

Женщины в этот день пекли обрядовое печенье в форме колёс и подков. Его раздавали детям и путникам, чтобы дорога была гладкой и счастливой.

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