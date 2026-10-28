Дешевле чашки кофе: в «Севкабеле» открывают каток с билетами от 150 рублей

Уже 21 ноября в «Севкабель Порту» заработает знаменитый «Каток у моря», сообщает Т—Ж со ссылкой на пресс-службу «Севкабель Порта».
Здесь можно скользить по льду, слушать классную музыку и любоваться заснеженным Финским заливом и вантовым мостом ЗСД. Особенно красиво тут на закате, когда зажигаются гирлянды.
Сколько места и где кататься
Каток находится по привычному адресу: Кожевенная линия, 40.
Площадь ледового поля внушительная — 2 200 квадратных метров. Одновременно на лед пускают до 280 человек. Толкучки быть не должно: места хватит и тем, кто разгоняется, и тем, кто только учится держать равновесие.
Время работы и цены
Каток работает каждый день с 11:00:
- С понедельника по четверг — до 21:00.
- С пятницы по воскресенье — до 22:30.
Сеансы длятся по одному часу, между ними лед чистят и полируют.
Цены зависят от дня недели и времени суток:
- Будни (пн–чт): от 150 до 300 рублей. Утром кататься выгоднее всего.
- Пятница: от 300 до 500 рублей.
- Выходные: от 500 до 600 рублей.
Скидки: школьники, студенты, пенсионеры и многодетные семьи могут купить билет за полцены — действует постоянная скидка 50%.
Тепло и комфорт
Организаторы позаботились о том, чтобы никто не замерз:
- Рядом со льдом стоят теплые павильоны. Там можно переодеться, оставить вещи в камере хранения и взять коньки напрокат (если нет своих).
- Если вы стоите на коньках неуверенно — не бойтесь. Всем желающим бесплатно выдают специальных «помощников фигуриста». Это устойчивые фигурки животных, за которые удобно держаться.
- Рядом с катком построят ледовую горку для катания на тюбингах.
Сезон обещает быть теплым, несмотря на петербургский ветер. Готовьте варежки!
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