Дешевле чашки кофе: в «Севкабеле» открывают каток с билетами от 150 рублей

В Петербург возвращается одна из самых романтичных зимних традиций.

Уже 21 ноября в «Севкабель Порту» заработает знаменитый «Каток у моря», сообщает Т⁠—⁠Ж со ссылкой на пресс-службу «Севкабель Порта».

Здесь можно скользить по льду, слушать классную музыку и любоваться заснеженным Финским заливом и вантовым мостом ЗСД. Особенно красиво тут на закате, когда зажигаются гирлянды.

Сколько места и где кататься

Каток находится по привычному адресу: Кожевенная линия, 40.

Площадь ледового поля внушительная — 2 200 квадратных метров. Одновременно на лед пускают до 280 человек. Толкучки быть не должно: места хватит и тем, кто разгоняется, и тем, кто только учится держать равновесие.

Время работы и цены

Каток работает каждый день с 11:00:

С понедельника по четверг — до 21:00.

— до 21:00. С пятницы по воскресенье — до 22:30.

Сеансы длятся по одному часу, между ними лед чистят и полируют.

Цены зависят от дня недели и времени суток:

Будни (пн–чт): от 150 до 300 рублей. Утром кататься выгоднее всего.

от 150 до 300 рублей. Утром кататься выгоднее всего. Пятница: от 300 до 500 рублей.

от 300 до 500 рублей. Выходные: от 500 до 600 рублей.

Скидки: школьники, студенты, пенсионеры и многодетные семьи могут купить билет за полцены — действует постоянная скидка 50%.

Тепло и комфорт

Организаторы позаботились о том, чтобы никто не замерз:

Рядом со льдом стоят теплые павильоны. Там можно переодеться, оставить вещи в камере хранения и взять коньки напрокат (если нет своих).

Если вы стоите на коньках неуверенно — не бойтесь. Всем желающим бесплатно выдают специальных «помощников фигуриста». Это устойчивые фигурки животных, за которые удобно держаться.

Рядом с катком построят ледовую горку для катания на тюбингах.

Сезон обещает быть теплым, несмотря на петербургский ветер. Готовьте варежки!

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