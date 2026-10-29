Не сорт, а конвейер зеленцов: штампует огурцы как заведенный – и в зной, и в холод

Урожайный и перспективный сорт

Наибольшим спросом среди садоводов пользуются пучковые сорта огурцов, позволяющие получить большой урожай с небольшого числа кустов.

Одним из них является гибрид «Платина F1». Этот сорт характеризуется высокой продуктивностью: с одного куста можно собрать до 4 кг плодов, при этом качественная агротехника позволяет дополнительно повысить показатели.

Зеленцы длиной до 10 сантиметров универсальны в применении: они подходят как для потребления в свежем виде, так и для консервации. Плоды обладают высокими вкусовыми качествами, отсутствием горечи, а также сохраняют сочность и хрустящую структуру в процессе хранения.

«Платина F1» — раннеспелый гибрид, обеспечивающий сбор первого урожая через 42–45 дней после появления всходов. Растения неприхотливы в уходе и пригодны для выращивания как в защищенном, так и в открытом грунте.

Культура обладает устойчивостью к мучнистой росе и вирусу табачной мозаики, что делает данный сорт доступным для успешного культивирования даже начинающими садоводами.

Растения требуют внесения питательных веществ на регулярной основе.

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