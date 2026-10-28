Не сорта, а огуречный завод: вместо «Куража» сажаю их – и гребу зеленцы до поздней осени

Урожайные и выносливые сорта

Начинающим садоводам часто неизвестно, какие сорта огурцов обладают наиболее коротким сроком созревания. Для тепличного выращивания рекомендуется отдавать предпочтение гибридам с маркировкой F1.

Представленные ниже сорта характеризуются ускоренными темпами созревания.

Сорт «Алексеич F1»

Является универсальным: плоды подходят для употребления в свежем виде, приготовления салатов и консервирования. Огурцы компактны (до 9 см в длину), обладают высокими вкусовыми качествами и плотной структурой без пустот. Первый урожай возможен уже через 35 дней после появления всходов.

Гибрид «Апрельский F1»

Пригоден для культивации как в защищенном грунте, так и в домашних условиях (на балконах и подоконниках). Период созревания составляет около 40 дней. Плоды отличаются отсутствием горечи, нежной светлой мякотью и достигают в длину 20 сантиметров.

Сорт «Бенефис F1»

Также относится к раннеспелым категориям: сбор урожая возможен через 45 дней после появления всходов. Огурцы имеют бугристую тонкую кожицу, вырастают до 15 сантиметров и универсальны в применении — подходят как для потребления в свежем виде, так и для засолки.

Напоминаем, что приобретенные семена следует хранить в заводской упаковке в хорошо проветриваемом помещении во избежание их преждевременного прорастания или порчи.

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