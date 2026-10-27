Не сорт, а «прущий танк»: собираю до 12 кг с одного куста даже в поганое лето – зеленцы сладкие и сочные

Сорт, который придется по душе

Для того, чтобы обеспечить рекордные показатели урожайности на ограниченных площадях теплиц, лучше выбирать высокопродуктивные сорта огурцов.

Хорошим выбором является гибрид «Дедушкина внучка F1», характеризующийся букетным типом заложения завязей, что гарантирует высокую продуктивность культуры.

Этот сорт является скороспелым со сроком созревания 40 дней и пригоден для культивирования как в защищенном, так и в открытом грунте.

Растение обладает генетической устойчивостью к мучнистой росе, оливковой пятнистости и корневым гнилям. Неприхотливость в агротехнике делает сорт подходящим для участков с ограниченным графиком обслуживания.

Средняя урожайность составляет до 12 кг с квадратного метра при высоких товарных характеристиках плодов, что позволяет использовать сорт для промышленного производства.

Ввиду того, что высота кустов достигает двух метров, требуется обязательное использование шпалерной подвязки. Плоды обладают высокими вкусовыми качествами, включая отсутствие генетической горечи.

Фото сгенерировано ИИ

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