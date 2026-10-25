«Престиж» с глаз долой: в сезоне 2027 сажаю хладостойкие сорта – урожай гребу КАМАЗом даже в «поганое» лето

Нестабильные погодные условия требуют от садоводов особого подхода к выбору посевного материала, способного обеспечить стабильную урожайность в неблагоприятный период. В связи с этим возрастает востребованность сортов, устойчивых к климатическим колебаниям.
Опытный эксперт в области агрономии Ксения Давыдова представила обзор трех наиболее холодостойких сортов огурцов.
Первым в списке представлен сорт «Тундра», название которого подчеркивает его высокую адаптивность к суровым условиям. К преимуществам данного раннеспелого сорта также относится пучковый тип плодоношения.
Вторым вариантом является сорт «Эскимос», сохраняющий темпы роста при понижении температуры до +5 градусов. Техническая спелость плодов достигается в кратчайшие сроки — на 42–43 день.
Третьим рекомендуется сорт «Петербургский экспресс», обладающий высокими показателями холодостойкости и относящийся к категории ультраранних культур. Период созревания урожая составляет 38 дней, при этом размер плодов достигает 10 сантиметров.
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