После какой скорости расход бензина резко растет: сколько лучше ехать по трассе – мнение эксперта

Почему на трассе расход топлива может вырасти, а не упасть

Многие водители расценивают поездку по трассе как возможность сэкономить на топливе. В отличие от движения по городу с его постоянными пробками, на трассе не нужно часто тормозить. Однако, как указывает автоэксперт, свои нюансы есть и в долгой поездке на высокой скорости.

Особенности движения по трассе

Двигатель хотя и тратит меньше энергии на разгоны, но автомобилю приходится преодоолевать сопротивление воздуха. Оно растёт примерно пропорционально квадрату скорости. И машина, которая едет на одной скорости, всё равно расходует значительно больше бензина, поскольку двигатель работает с увеличенной нагрузкой.

Пример с Toyota Corolla

Автор приводит пример с "Тойотой": двигатель 1,6 литра, АКПП. На 120 км/ч расход — около 8,5 л на 100 км. На 150 км/ч — 12 л. При более спокойном темпе контраст ещё сильнее: на 100 км/ч — около 7 л, на 80 км/ч — примерно 5,5 л. И все это без резких стартов и обгонов — только плавное движение.

Езда по городу

При движении по городу расход топлива определяет не скорость, а остановки и разгоны: пробки, знаки, светофоры, переходы. При каждом разгоне увеличивается расход бензина. В результате медленная городская езда может оказаться менее экономичной, чем движение по шоссе.

Что это значит для водителя

Автовладелец может выбирать: ехать быстрее, но потратив больше топлива, или снизить скорость и ехать дольше, но сэкономить на топливе. В длительной поездке даже небольшое увеличение расхода на каждые 100 км выливается в заметную сумму.

Мнения водителей

"У меня на 5-литровом моторе расход по трассе 8.2 л/100 км, скорость держу 85 км/час. Пенсионерская езда, пусть эти "Жигули" обгоняют мой "Мерседес", я уже никуда не спешу".



"У меня был ВАЗ 2104. По городу расход 7,8 литра, по трассе на полный газ 11 литров. На полный газ открываются 2 камеры карбюратора. Вот такая арифметика".

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