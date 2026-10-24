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Ноги больше не замерзнут: 1 гениальный трюк сохранит тепло в обуви даже в лютые морозы

Опубликовано: 24 октября 2026 18:08
 Проверено редакцией
Ноги больше не замерзнут: 1 гениальный трюк сохранит тепло в обуви даже в лютые морозы
Ноги больше не замерзнут: 1 гениальный трюк сохранит тепло в обуви даже в лютые морозы
Городовой ру
Зима в России непредсказуема, и даже хорошая обувь не всегда спасает от стужи.

Есть простой и бюджетный способ сохранить ноги в тепле в самые лютые морозы. Такой трюк займет пару минут. Опробуйте его и забудьте о замерзших пальцах.

Подготовьте материал

Возьмите фольгированный теплоотражатель толщиной 4 мм. Его легко найти в хозяйственном магазине за небольшие деньги. Приложите обычную стельку к материалу и вырежьте две заготовки — по одной для каждой ноги.

Сделайте отверстия

Проколите несколько дырочек на поверхности новых стелек. Это обеспечит циркуляцию воздуха, и нога будет дышать. Не пренебрегайте этим шагом, иначе в обуви станет сыро.

Установите стельки

Положите заготовку из теплоотражателя фольгой вниз, к обычной стельке. Для надежности можно капнуть немного суперклея, хотя это не обязательно. Самодельные вставки сохранят тепло на весь сезон. Простота и доступность материалов делают метод идеальным для всех, кто мерзнет зимой.

Фото: Сгенерировано ИИ

Автор:
Алина Владимирова
Новости Петербурга
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