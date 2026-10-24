От первого матча до триумфов «Зенита»: как Петербург стал футбольной столицей России

24 октября 1897 года на Васильевском острове прошел первый в истории страны официальный футбольный матч.

Мало кто знает, но в Петербурге впервые официально начали гонять мяч. Наш город не просто любит спорт. Он — настоящая колыбель российского футбола.

Первый матч

Всё началось осенним днем 24 октября 1897 года. На Васильевском острове прошел первый в истории страны официальный футбольный матч.

На поле вышли две команды: Кружок любителей спорта и Василеостровское общество футболистов, рассказали в Смольном.

Итог — разгромные 6:0 в пользу василеостровцев. Но главное было сделано: игра зацепила горожан, и футбол начал стремительно набирать популярность.

Игра вопреки смерти: блокадный футбол

Для петербуржцев футбол — это больше, чем спорт. Это история невероятного мужества.

31 мая 1942 года в осажденном Ленинграде прошел знаменитый «матч жизни». На поле стадиона «Динамо» вышли истощенные блокадой люди — динамовцы и футболисты Металлического завода.

А уже в 1944 году, едва успев прийти в себя после блокады, ленинградский «Зенит» совершил невозможное. Наш клуб взяла Кубок СССР, обыграв в Москве мощнейшую армейскую команду ЦДКА. Эта победа стала настоящим праздником для всей страны.

«Зенит» — гегемон российского футбола

Сегодня Петербург по праву зовут футбольной столицей. И главный повод для гордости — сине-бело-голубые.

В 2026 году «Зенит» оформил свое 11-е чемпионство. А ещё питерцы до сих пор остаются последней российской командой, взявшей еврокубки.

Стадион «Газпром Арена» стал настоящей визитной карточкой города. Раздвижная крыша и выкатное поле позволяют играть в комфорте даже суровой питерской зимой. Иностранные фанаты были в полном восторге от арены и атмосферы в городе.

Футбол — в каждом дворе

Главная сила питерского футбола — это его болельщики и массовость. Сегодня в городе регулярно тренируются больше 51 тысячи человек.

В Петербурге работает 24 спортивные школы. В них абсолютно бесплатно обучаются 8 тысяч мальчишек и девчонок.

Петербургский футбол — это великая история, характер и огромная любовь к игре, которая объединяет миллионы людей.

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