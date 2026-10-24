Осень задержалась: Петербург продолжат озеленять до самых морозов

В этом году осень выдалась непривычно мягкой и затяжной.

Петербургская погода снова удивляет теплом. Городские службы решили не упускать такой шанс: сезон благоустройства продлили аж до 20 ноября, сообщает Комитет по благоустройству Петербурга.

Обычно в это время работы на земле уже сворачивают, но пока держится плюс, Петербург продолжает хорошеть.

У специалистов появилось лишнее время, чтобы доделать дорожки, обновить скверы и высадить новые растения.

Что такое «агропериод» и почему сажать деревья в ноябре — это нормально?

Сложным термином «агротехнический период» называют время, когда по закону разрешено копать землю, ремонтировать улицы и заниматься озеленением. Чаще всего его закрывают к концу октября, когда начинаются первые заморозки.

Но сажать деревья в холодную землю — не ошибка, а продуманный ход. Поздней осенью саженцы уже «засыпают» на зиму. Они не тратят соки и силы на рост веток и листьев, а весь ресурс отдают корням.

Пока почва окончательно не промерзла, корни успевают закрепиться на новом месте. Весной такие деревья просыпаются раньше остальных и гораздо легче переносят стресс.

Где уже стало зеленее?

Благодаря теплой погоде садовники успели сделать масштабные посадки сразу в нескольких районах. Причем работали они не одни — на помощь вышли сотни неравнодушных горожан.

В саду «Нева» заложили новую аллею. Садовникам помогали многодетные семьи. Общими усилиями они посадили 14 шаровидных ив. В будущем они разрастутся и станут похожи на пушистые зеленые сферы.

заложили новую аллею. Садовникам помогали многодетные семьи. Общими усилиями они посадили 14 шаровидных ив. В будущем они разрастутся и станут похожи на пушистые зеленые сферы. В Полюстровском парке трудились второклассники из 521-й школы. Ребята высадили 100 кустов лапчатки. Это очень выносливое растение: оно стойко переносит городскую пыль, а летом красиво цветет мелкими цветами. В благодарность дети еще и подарили садовникам свои рисунки.

трудились второклассники из 521-й школы. Ребята высадили 100 кустов лапчатки. Это очень выносливое растение: оно стойко переносит городскую пыль, а летом красиво цветет мелкими цветами. В благодарность дети еще и подарили садовникам свои рисунки. На бульваре проспекта Стачек появились молодые яблони. Здесь лопаты в руки взяли активные пенсионеры из Кировского района. Скоро весной этот бульвар порадует жителей пышным цветением.

Общее дело для всех возрастов

Такие высадки проходят в рамках городской акции «Посадки деревьев вместе с жителями». Поучаствовать в них может любой желающий.

Специалисты садово-парковых предприятий выдают перчатки, лопаты, саженцы и терпеливо учат, на какую глубину копать яму и как правильно поливать дерево.

Эта осень доказала: любовь к родному городу объединяет всех. На одной дорожке дружно работали и восьмилетние школьники, и люди «серебряного» возраста.

До 20 ноября у Петербурга еще есть время. А значит, на улицах успеет появиться еще больше новых лип, кленов и яблонь, которые будут радовать нас уже следующей весной.

Ранее «Городовой» рассказывал, почему агаве-гиганту в Ботсаду укоротят макушку.