Драма в Ботаническом саду: почему агаве-гиганту укоротят макушку

Местная гигантская агава Сальма выбросила мощный цветонос.

Растение копит силы десятилетиями, чтобы выдать один-единственный потрясающий цветок и сразу после этого гибнет.

Именно это сейчас происходит в исторической оранжерее Петербурга: местная гигантская агава Сальма выбросила мощный цветонос, для него сделали проем в стеклянной крыше.

Погода спутала все карты

На своей родине, в засушливых районах Мексики, агава растет как на дрожжах. В период цветения ее стрела вымахивает со скоростью до 10–15 сантиметров в день.

Но наш осенний холод, дожди и серое небо охладили пыл великана. За весь октябрь цветонос вырос буквально на пару сантиметров. Кураторы Ботсада признают: раскрыть бутоны на улице до настоящих зимних морозов агава уже не успеет.

Спасти агаву и две тысячи ее соседей

Логичный вопрос: почему бы не соорудить над цветком прозрачный утепленный «колпак»?

Увы, этот вариант отпал сразу:

Запрет на перестройку. Оранжерея — исторический памятник. Любые надстройки жестко запрещены охранными ведомствами (КГИОП).

Оранжерея — исторический памятник. Любые надстройки жестко запрещены охранными ведомствами (КГИОП). Нехватка места. Даже если бы чехол разрешили, соцветию в нем банально не хватило бы простора.

Даже если бы чехол разрешили, соцветию в нем банально не хватило бы простора. Угроза для других жильцов. Дыру в крыше нужно срочно стеклить до холодов. Если этого не сделать, мороз погубит около двух тысяч соседних тропических растений. Рисковать всей коллекцией ради одного цветка никто не станет.

Радикальное решение: пилить, но с умом

Чтобы спасти ситуацию, ботаники решились на операцию. Цветонос аккуратно спилят, но только ту часть, которая торчит на улице.

Значит ли это, что мы не увидим цветов? Вовсе нет!

По словам куратора, вся нижняя часть стрелы останется в тепле под крышей. Если присмотреться, на ней есть крупные зеленые «чешуйки» (прицветники).

Именно из них в норме и развиваются боковые ветви с бутонами. Если агава не «закапризничает», она вполне может выпустить боковые ветки и распуститься прямо в зале.

Лебединая песня длиной в год

Для самой агавы это цветение — финал жизни. Такие растения ботаники называют монокарпиками. Они тратят все накопленные за 20–30 лет соки на одну огромную цветочную стрелу, высыхают и умирают.

Однако грустить рано. Умирать столь мощное растение будет долго и величественно. На медленное увядание уйдут месяцы, и, скорее всего, окончательно попрощаться с гигантом придется только к концу следующего года.

Ранее «Городовой» рассказывал, как вырастить зелень на подоконнике.