Минтай теперь покупаю килограммами: делаю брусочки в луковом кляре — сочная рыба с хрустящей корочкой

Готовим сочный минтай в луковом кляре

Минтай в обычном кляре получается вкусным, но при добавлении лука становится гастрономическим шедевром. Брусочки из рыбы получаются с золотистой корочкой, при этом внутри они остаются невероятно сочными. Даже если вы не любите минтай, то точно оцените это блюдо.

Что понадобится

Филе минтая - 750 г, лук репчатый - 2 штуки, куриные яйца - 2 штуки, сметана - 1 столовая ложка, горчица - 1 чайная ложка, мука - 3 столовые ложки, петрушка - 10 г, перец и соль - по вкусу.

Приготовление

Лук очистите, нарежьте любыми кусочками и измельчите в блендере. Смешайте луковую массу с горчицей, сметаной и яйцами.

Добавьте муку, оставьте небольшое количество для рыбы. Полученную смесь нужно поперчить, посолить. Ее консистенция должна напоминать густую сметану.

Минтай разрежьте брусочками, подсолите и обваляйте в муке. После этого погрузите рыбу в кляр, сообщает popcornnews.ru.

Подготовьте сковороду с маслом, выложите минтай и обжарьте его до румяной корочки с каждой стороны. При подаче можно использовать измельченную петрушку. В качестве гарнира отлично подойдет картофель.

Личный опыт автора “Городового” Полины Аксеновой

Полина Аксенова готовит минтай в луковом кляре постоянно. Это блюдо не может надоесть, так как получается невероятно вкусным. Если не хватает пикантности, то можно использовать чуть больше горчицы или добавить молотый красный перец. Достаточно буквально 1-2 щепоток.

Фото: Сгенерировано ИИ

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