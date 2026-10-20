Мандарины к Новому году покупаю заранее: 1 способ хранения – и к 31 декабря ни плесени, ни сухой кожуры

Перед Новым годом сложно найти качественные мандарины, ведь часто в продаже можно встретить подсохшие или порченые плоды. Из-за этого лучше покупать их заранее. Большое значение имеет не время покупки, а правильность хранения. Есть способ, который позволит сохранить мандарины до самого праздника.
Убираем пакет
После приобретения мандарины нельзя хранить в пакете, так как это способствует появлению конденсата и плесени. Важно перебрать плоды, отложить те, которые имеют пятна, вмятины и прочие признаки испорченности.
Хранение в один слой
Для длительного хранения лучше всего подойдет картонная коробка или пластиковый контейнер с большим количеством отверстий. Выложите бумагу на дно емкости, после чего разместите мандарины в один слой. При большом количестве фруктов следует прокладывать слои бумагой.
Ищем прохладное место
Мандарины лучше всего хранить в кладовке, на утепленном балконе или нижней полке холодильника. Тепло подсушивает плоды, а слишком низкая температура повреждает мякоть, из-за чего важно найти баланс.
Проверять мандарины необходимо хотя бы один раз в несколько дней, что позволит избежать их порчи. С некоторой периодичностью следует переворачивать плоды, ведь они не должны лежать на одной стороне, сообщает vluki.ru.
Личный опыт автора “Городового” Полины Аксеновой
Полина Аксенова покупает мандарины на предстоящий праздник в ноябре. Тогда они имеют привлекательную стоимость. Сохранить плоды получается в кладовке, где нет отопительных приборов. Важно не мыть мандарины перед длительным хранением, иначе они быстрее испортятся.
Фото: Сгенерировано ИИ
Читайте также:
В каких цветах встречать Новый год 2027: Огненной Козе понравится не только красный - советы
Ёлку мишурой больше не душу: 4 украшения для праздничного дерева – выглядят как из новогодней витрины
Знатоки скупают новогодние игрушки из СССР на «Авито»: пыльный хлам превращается в роскошь к сезону-2027