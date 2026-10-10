В каких цветах встречать Новый год 2027: Огненной Козе понравится не только красный - советы

Оттенки, которые можно использовать для празднования Нового года

До Нового года еще есть время, но заняться планированием этого праздника лучше заранее. Это позволит избежать очередей, потраченных нервов и нехватки времени. Особое внимание необходимо уделить своему гардеробу. В каких цветах лучше всего встречать праздник?

Символом 2027 года станет Красная Огненная Коза, поэтому самыми популярными оттенками станут оранжевый, красный, терракотовый, золотой и жемчужно-серый. Эти варианты нужно рассмотреть подробнее.

Красный

Красный цвет в китайской культуре имеет большое значение, так как его выбирают не только для Нового года, но и свадеб, прочих торжеств. Он символизирует богатство, благополучие, защиту от злых духов. Лучше всего отдавать предпочтение теплому красному оттенку с оранжевой ноткой. Не стоит делать весь образ красным, его можно разбавить глубоким коричневым.

Оранжевый

Этот цвет всегда ассоциируется с мандаринами, огнем в камине, апельсинами, поэтому он идеально подойдет для праздника. Насыщенный мандариновый цвет идеально сочетается с шоколадным, золотым и кремовым, сообщает top15moscow.ru.

Золотой

Золотой был представлен в последней коллекции Saint Laurent, что подчеркивает актуальность оттенка на ближайшие месяцы. Для новогоднего образа достаточно нескольких деталей золотого цвета, не стоит его перегружать.

Терракотовый

Вдохновиться этим оттенком можно во время просмотра фильма “Дюна”. На Арракисе можно увидеть скалы, песок такого оттенка. Для Нового года стоит дополнить терракотовый цвет темно-коричневым и песочным оттенком. Если в образе будут драпировки, то это особенно подчеркнет влияние дюн.

Жемчужно-серый

Для образа лучше отдавать предпочтение необычным материалам - органзе, шелку, атласу, пайеткам и бисеру. Благодаря жемчужному оттенку серый смотрится благородно и празднично.

Какие украшения подойдут

Красная Огненная Коза благосклонно отнесется к бронзе, меди, латуни и золоту, а также натуральным камням. Камни должны иметь теплый оттенок, поэтому отличными вариантами станут: рубин, гранат, цитрин, янтарь.

Личный опыт

Автор “Городового” Полина Аксенова собирается встретить 2027 год в красном платье. Дополнить образ она намерена с помощью золотых сережек, а также браслета, который является бижутерией.

Фото: Сгенерировано ИИ

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