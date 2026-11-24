Домашнее "Рафаэлло" за 40 минут: без коржей и крема - нежный кокосовый торт
Основой выступают творог и сгущенка – все остальное сделает духовка.
Ингредиенты
Вам потребуются:
- творог жирностью 9-18% – 400 г;
- сгущенное молоко – 150 г;
- яйца – 3 шт.;
- манная крупа – 3 ст. л.;
- кокосовая стружка – 100 г;
- ванильный сахар – 1 ч. л.;
- разрыхлитель теста – 1 ч. л.;
- соль;
- сахарная пудра.
Также подготовьте форму для выпечки диаметром 20-22 см и пергаментную бумагу.
Способ приготовления
Протрите творог через сито или пробейте погружным блендером – масса должна стать гладкой и однородной, без явных крупинок. Добавьте в емкость с творогом сгущенку, яйца и ванильный сахар, посолите и все хорошо перемешайте. Затем добавьте манку, разрыхлитель и 50 г кокосовой стружки – и перемешайте.
Оставьте тесто набухать на 15 минут. Заранее включите духовку разогреваться до 180 °C.
Форму смажьте сливочным маслом (или разложите пергаментную бумагу), влейте массу и разровняйте поверхность. Сверху посыпьте оставшиеся 50 г кокосовой стружки. Поставьте форму в духовку на 35-40 минут. Торт должен покрыться золотистой корочкой. После этого выключите духовку и, не открывая дверцу, оставьте в ней десерт до полного высыхания – а затем поставьте в холодильник на пару часов.
Посыпьте торт сахарной пудрой, нарежьте на кусочки – и можно подавать на стол.