Домашнее "Рафаэлло" за 40 минут: без коржей и крема - нежный кокосовый торт

Торт «Снежок» – настоящее «Рафаэлло для ленивых»: он отличается нежной структурой и приятно пахнет кокосом, но раскатывать коржи и варить крем не придется.

Основой выступают творог и сгущенка – все остальное сделает духовка.

Ингредиенты

Вам потребуются:

творог жирностью 9-18% – 400 г;

сгущенное молоко – 150 г;

яйца – 3 шт.;

манная крупа – 3 ст. л.;

кокосовая стружка – 100 г;

ванильный сахар – 1 ч. л.;

разрыхлитель теста – 1 ч. л.;

соль;

сахарная пудра.

Также подготовьте форму для выпечки диаметром 20-22 см и пергаментную бумагу.

Способ приготовления

Протрите творог через сито или пробейте погружным блендером – масса должна стать гладкой и однородной, без явных крупинок. Добавьте в емкость с творогом сгущенку, яйца и ванильный сахар, посолите и все хорошо перемешайте. Затем добавьте манку, разрыхлитель и 50 г кокосовой стружки – и перемешайте.

Оставьте тесто набухать на 15 минут. Заранее включите духовку разогреваться до 180 °C.

Форму смажьте сливочным маслом (или разложите пергаментную бумагу), влейте массу и разровняйте поверхность. Сверху посыпьте оставшиеся 50 г кокосовой стружки. Поставьте форму в духовку на 35-40 минут. Торт должен покрыться золотистой корочкой. После этого выключите духовку и, не открывая дверцу, оставьте в ней десерт до полного высыхания – а затем поставьте в холодильник на пару часов.

Посыпьте торт сахарной пудрой, нарежьте на кусочки – и можно подавать на стол.