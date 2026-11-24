Домашние котлеты часто выходят рыхлыми и водянистыми. Виноват размоченный хлеб: он впитывает мясной сок, а при жарке отдает влагу обратно.

Шеф-повара советуют отказаться от батона и заменить его обжаренным луком. Прием меняет текстуру: котлеты становятся плотными, но сочными, с чистым мясным вкусом.

Откажитесь от хлеба и сырого лука

Размоченный батон годами считался обязательным ингредиентом. Но если переборщить, он превращает фарш в клейстер: котлеты получаются резиновыми или разваливаются. Сырой лук тоже не лучший вариант — он дает горечь и лишнюю жидкость.

Обжарьте лук до золотистого цвета. Сначала на сильном огне, чтобы выпарить воду, затем на среднем со сливочным маслом. Остудите перед добавлением в фарш. Такой лук сладкий, мягкий и удерживает влагу внутри котлеты, а не делает фарш водянистым.

Отбейте фарш о миску

Смешайте мясо с остывшим луком, одним яйцом и специями. Не месите долго. Затем поднимите фарш и с усилием бросьте обратно в миску 10–15 раз. Этот прием выбивает пузырьки воздуха и связывает волокна. Фарш становится вязким и лучше держит форму при жарке. Один из авторов, попробовавших метод, отметил: котлеты сочные, мясистые, с легкой сладковатой ноткой от лука, а вкус настоящего мяса чувствуется на все сто.

Жарьте только с открытой крышкой

Не накрывайте сковороду. Под крышкой мясо не жарится, а парится: влага остается внутри, панировка мокнет, корочка не образуется. Жарьте на среднем огне в небольшом количестве масла. Сначала обжарьте одну сторону до румяной корочки, затем переверните.

Дайте котлетам отдохнуть

Снимите сковороду с огня и оставьте котлеты на 5 минут. Внутри них сок еще кипит. Если разрезать сразу, он вытечет на тарелку. За пять минут сок распределится обратно по волокнам, и каждый кусок останется сочным.