Как правильно ездить на машине в гололед: 10 советов, которые будут полезны каждому автомобилисту

Советы для автомобилистов, которые помогут безопасно передвигаться в гололед

Поездки в гололед должны заметно отличаться от привычного летнего вождения, так как они представляют опасность даже при наличии зимней резины. Важно увеличивать дистанцию, держать скорость сниженной, отказаться от резких маневров. Не стоит забывать и про предварительную подготовку автомобиля. Придерживайтесь десяти советов от ГАИ и МЧС.

Проверьте резину

При минусовых температурах разрешается движение только на зимней резине, так как она может цепляться за скользкую поверхность. Глубина протектора также имеет значение.

Выключите круиз-контроль

Этот режим не воспринимает изменения на дорожном покрытии, из-за чего поддерживает одинаковую скорость даже на льду. Управление автомобилем должно быть осознанным.

Заметно снизьте скорость

Во время гололеда заметно возрастает тормозной путь, из-за чего при движении не стоит соблюдать скорость по знакам - она должна быть существенно меньше. Этому правилу следует придерживаться даже в том случае, если дорога кажется сухой.

Держите большую дистанцию

Зимой важно держать достаточную дистанцию. Летом она может составлять 3-4 секунды, но в холодное время года должна увеличиться минимум в два раза.

Не нажимайте на тормоз резко

Торможение должно быть прерывистым, с короткими нажатиями. Лучше всего начинать жать на тормоз заранее, даже есть препятствие находится далеко.

Не допускайте резких движений

Во время поездки нельзя сильно крутить руль, делать быстрые перестроения и прочие опасные маневры.

Уменьшайте скорость на повороте

Потерять контроль над авто при повороте на льду очень просто, поэтому важно заметно снижать скорость. Траектория должна быть плавной.

Принимайте верное решение при заносе

Если машину стало заносить, то паника только все усугубит. Плавно поворачивайте руль, жмите на газ умеренно. Не пытайтесь резко тормозить.

Соблюдайте осторожность на мостах и в низинах

В этих местах чаще всего появляется лед, поэтому скорость следует снижать заранее, сообщает auto.mail.ru.

При возможности откажитесь от поездки

Если поездка не является срочной, то при сильном гололеде стоит ее временно отложить. Особенно это относится к тем водителям, которые имеют небольшой стаж.

Фото: Сгенерировано ИИ

Читайте также:

Сколько нужно проехать на машине, чтобы зарядился аккумулятор: важно знать автомобилистам

Как быстро портится моторное масло, если машина не ездит: полезно знать автомобилистам

Хотели спасти щётки ото льда, а всё испортили: чем опасны поднятые дворники зимой