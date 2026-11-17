Как быстро портится моторное масло, если машина не ездит: полезно знать автомобилистам

Правила замены моторного масла, о которых знают не все

Моторное масло можно сравнить с “кровью” любого двигателя, из-за чего его замену необходимо осуществлять по графику. Обычно водители ориентируются на пробег, но это неправильно. Если автомобиль проезжает в год 1600 км, то это не означает, что масло можно будет заменить через пять лет.

Какой срок жизни у моторного масла

Масло способно храниться лишь ограниченный срок. Обычно он составляет всего 6-12 месяцев, при чем такие показатели распространяются даже на те случаи, когда авто вообще не выезжало из гаража.

Моторное масло имеет свойство деградировать. Оно окисляется, при этом в системе оказывается влага и пыль.

Что также влияет на состояние масла

Большое значение имеет длительность поездок, а также место хранения автомобиля. Если машина зимой стоит на улице, то возникает перепад температур, что ускоряет необратимые процессы в масле.

При коротких поездках моторное масло не успевает нормально прогреться, из-за чего внутри остается влага. Постепенно она приводит к коррозии. Очистить двигатель от ржавчины без вскрытия не получится, поэтому важно не доводить автомобиль до такого состояния.

Вид масла не играет особой роли, ведь и синтетику, и минералку необходимо заменять на регулярной основе.

Как понять, что масло нуждается в замене

Верный признак - изменение цвета на темный. У плохого масла также меняется густота, оно становится более жидким, сообщает auto.mail.ru.

Личный опыт автора “Городового” Полины Аксеновой

Полина Аксенова привыкла менять масло у официального дилера, поэтому оно не успевает портиться. Раз в неделю автор выезжает за город, что позволяет избежать дополнительных проблем.

Фото: Сгенерировано ИИ

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