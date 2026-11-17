Где в Петербурге открываются уличные катки

Город потихоньку примеряет зимний наряд — в Санкт-Петербурге стартует сезон уличных катков. Уже в ближайшие недели горожан и гостей ждут сразу четыре ледовые площадки с разной атмосферой: от камерной до масштабной.

Каток в Новой Голландии: театр и музыка на льду

Площадка на набережной Адмиралтейского канала (д. 2) распахнёт двери уже в эту субботу, 21 ноября. В этом году сцену превратили в детский театр, а в день открытия гостей ждут выступления музыкантов и аниматоры.

Начиная с 23 ноября, здесь будут проходить тематические музыкальные сеансы — отличный вариант для семейного визита.

Каток у моря: вид на залив и праздничная атмосфера

Ещё одна площадка, которая откроется 21 ноября, — каток на Кожевенной линии (д. 40). Ледовое поле площадью 2200 квадратных метров порадует видом на Финский залив и Вантовый мост.

Гостей ждут музыка, праздничные декорации и уютная зона отдыха — можно не только покататься, но и просто полюбоваться панорамой.

Лазерный каток в «Брусницыне» и площадка в ЦПКиО

Каток в «Брусницыне» (Кожевенная линия, д. 30) заработает 27 ноября. Здесь гостей ждут ледовые шоу, мастер‑классы с известными фигуристами и музыкальные вечеринки.

А в ЦПКиО имени С. М. Кирова (Елагин остров, д. 4) открытие ожидается в первых числах декабря. На катке площадью 4000 квадратных метров в центре установят новогоднюю ёлку — это будет самая масштабная и по‑настоящему праздничная локация сезона.

Зима в городе становится ярче, когда есть куда пойти за хорошим настроением. Любой из этих катков способен подарить ощущение праздника — главное, выбрать тот, который ближе по духу.

Ранее «Городовой» рассказывал о том, что в Петербурге с 19 ноября начнут действовать новые ограничения на дорогах.