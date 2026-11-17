Не квартира, а ловушка: как теперь безопасно купить жилье на вторичном рынке

На вторичном рынке всё чаще встречаются квартиры, которые продавец купил год назад «для инвестиций».

За чистым фасадом и свежим ремонтом может скрываться неприятная история: предыдущий собственник продал жильё перед собственным банкротством. Что может случиться и как обойти риски, рассказала опытный юрист Ирина Сивакова в своем блоге.

Ловушка в цепочке собственников

Проверка текущего продавца ничего не покажет: он дееспособен, не женат, исполнительных производств нет. Но если предыдущий владелец продал квартиру и вскоре начал процедуру банкротства, сделку могут оспорить. Закон о банкротстве позволяет возвращать имущество в конкурсную массу за сделки, совершённые в пределах трёх лет до подачи заявления. Арбитражный управляющий вправе требовать признания такой продажи недействительной, а квартиру — вернуть кредиторам.

Смотрите не на квартиру, а на человека

Выписка из ЕГРН показывает объект, но не продавца. Проверяйте именно людей в цепочке. Запросите выписку о переходе прав: если собственник менялся два и более раза за последние два-три года, изучите каждое звено. Проверьте каждого бывшего владельца на сайте Федресурса и в картотеке арбитражных дел.

Покупатели делятся опытом: «Смотрели историю: основания собственности, кто был зарегистрирован, суды, долги. По нашему продавцу нашлась пара мелочей, ничего критичного». Другой пользователь советует: «Смотрите и суды, и банкротство, и исполнительные производства».

Что делать, если риск есть

Страхуйте титул. Полис на три года покроет риск оспаривания сделки в связи с банкротством продавца. Услуга не из дешёвых, но это реальная защита. Оформляйте сделку у нотариуса. Нотариус требует прозрачности платежей и рыночной цены, что снижает шансы на оспаривание. Не гонитесь за скидкой. Цена заметно ниже рынка — первый сигнал для управляющего. Сохраните отчёт об оценке как доказательство добросовестности. Используйте безналичный расчёт. Передача денег через аккредитив или ячейку оставляет след, который пригодится в суде.

Вывод

Короткая цепочка собственников — не всегда хорошо. Иногда это попытка «перебросить» квартиру подальше от банкротства. Проверяйте не только продавца, но и всех, кто владел квартирой до него. Если в цепочке был банкрот — либо откажитесь, либо страхуйте титул и оформляйте сделку максимально прозрачно.