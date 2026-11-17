Привычная ходьба теперь не в моде: ракинг сжигает больше калорий — тренировка для ног и спины

Как правильно заниматься ракингом

Стандартные прогулки можно превратить в полноценную тренировку, при этом не придется бегать или слишком ускорять шаг. Достаточно взять рюкзак с небольшим грузом, надеть его, после чего отправиться на прогулку.

Этот способ называют ракингом. Он позволяет мышцам интенсивнее работать, из-за чего происходит дополнительный расход энергии.

Подробнее о ракинге

Ракинг впервые возник в военной подготовке, где солдатам нужно проходить большие расстояния с заполненными рюкзаками. Сейчас этот способ ходьбы способен заменить даже спортзал.

Врач спортивной медицины Мэттью Камперт рассказал Cleveland Clinic, что вес рюкзака повышает нагрузку не только на ноги, но и мышцы живота, спины. Сердце начинает работать активнее, а организму приходится тратить больше энергии.

Степень нагрузки будет зависеть от скорости шага и веса рюкзака.

С чего начать

Первая тренировка должна быть легкой, поэтому не стоит сразу брать большой груз. Возьмите удобный рюкзак, поместите в него емкость с водой объемом 1 литр. В течение 20 минут совершайте комфортную прогулку. Спина должна быть ровной.

Если первая тренировка не принесла неприятных ощущений и боли, то можно постепенно увеличивать нагрузку. Сразу использовать большой вес груза нельзя, сообщает begaem.com.

Рекомендация

Ввести ракинг в привычную жизнь проще, чем кажется. Для этого достаточно пойти в магазин, взять продукты, положить их в рюкзак и увеличить время прогулки до дома. Благодаря этому даже поход в магазин станет полезной тренировкой.

Фото: Сгенерировано ИИ

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