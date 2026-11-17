Не капуста, а мечта занятого дачника: растет сама – крепкие кочаны срезаем через 45 дней

Назван урожайный сорт капусты

Традиционный период сбора урожая капусты приходится на август-сентябрь, что зачастую не соответствует ожиданиям дачников. Рекомендуем обратить внимание на скороспелый гибрид «Супер Казачок F1».

Этот сорт относится к категории раннеспелых: техническая зрелость достигается через 45 дней после появления всходов. Гибрид «Супер Казачок F1» универсален и пригоден для культивации как в открытом грунте, так и с применением пленочных укрытий.

Кочаны имеют округлую форму и бледно-зеленый окрас; средний вес одного экземпляра составляет около 2 кг. Благодаря высоким вкусовым характеристикам сорт оптимально подходит для потребления в свежем виде, в частности, для приготовления салатов.

Следует учитывать, что сорт не обладает длительным сроком хранения, в связи с чем рекомендуется его реализация или потребление в короткие сроки после сбора.

Фото сгенерировано ИИ

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