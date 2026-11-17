Самый красивый замок России – будто в сказке побывала: на фасаде горгульи, грифоны и драконы

Среди полей Самарской области внезапно вырастают готические башни и зубчатые стены.

Это не древность: замок «Гарибальди» в селе Хрящёвка под Тольятти построил местный предприниматель Олег Кузичкин. Название «Гарибальди» звучит по-итальянски, но с Джузеппе Гарибальди прямой связи нет. Замок назван в честь отца Олега — Гарибальди Аркадьевича Кузичкина. А тот получил такое имя потому, что его родители были поклонниками итальянского революционера. Строительство началось в 2006 году, снаружи открыли в 2014-м, внутри работы идут до сих пор.

Самый красивый замок России – будто в сказке побывала: на фасаде горгульи, грифоны и драконы - image 1

Архитектор Валерий Щеглин собрал вольный коллаж из Эльцского замка, Нойшванштайна, замка Бран и собора Святого Вита. Камень специально «состарили»: внизу темнее и грубее, выше — светлее.

Плотность декора поражает. Водостоки сделаны в виде горгулий, у входа сидят грифоны, на крышах лежат драконы — и у каждой скульптуры есть своя «легенда», придуманная проектировщиками. У южной стены стоит бронзовый воин Беовульф с шлемом в руках: туристы любят залезть под шлем и сфотографироваться — говорят, приносит удачу. Вдоль дорожки выстроились рыцари Круглого стола: Персиваль, Галахад, Гавейн, Ланселот — будто ждут, когда Артур созовёт совет.

Внутрь пускают только на фотосессии, но снаружи можно гулять по шести гектарам парка с фонтанами, гротами и прудами, а по дорожке дойти до Волги. В 2026 году здесь снимали фильм «Вовка в Тридевятом царстве». Замок не древний, но честно притворяется древним — и именно это делает его настоящей достопримечательностью.