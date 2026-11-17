В Петербурге с 19 ноября начнут действовать новые ограничения на дорогах

Где и когда ждать перекрытий

С 19 ноября в трёх районах Петербурга из-за работ на инженерных сетях начнут действовать новые дорожные ограничения. В ГАТИ заранее предупреждают: перекрытия будут длиться не один день, а местами — почти месяц.

Чтобы пробки и внезапные развороты не сорвали планы, стоит заранее узнать, где именно изменится движение и как подстроиться под эти перемены.

Красногвардейский район: короткий ночной ремонт

В этом районе работы пройдут с 19 по 21 ноября, но только по ночам — чинят инженерные сети. Ограничения затронут участок напротив дома 7/7 литера А по Заневскому проспекту.

Поскольку перекрытия ночные, водителям стоит учитывать их при поздних поездках: привычные маршруты могут оказаться временно закрыты.

Приморский и Фрунзенский районы: длительные перекрытия

Сразу два района столкнутся с более масштабными ограничениями. В Приморском районе с 19 ноября по 10 декабря закроют проезд по улице 1-я Конная Лахта (от 2-й Конной Лахты до Граничной улицы) — там строят инженерные сети.

Во Фрунзенском районе с 19 ноября по 9 декабря ограничат движение по улице Самойловой (от Мгинской улицы до Нефтяной дороги) по той же причине.

Городские службы стараются минимизировать неудобства, но масштабные стройки всегда меняют привычные схемы движения. Главное — держать руку на пульсе и не откладывать планирование маршрута на последний момент.

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