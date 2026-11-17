Петербург отмечает Международный день студентов: в городе учатся 500 тысяч человек

Чем живет студенчество Петербурга и что приготовили в праздничную программу

17 ноября Петербург отмечает Международный день студентов — и делает это с размахом. В городе стартует X Международный молодёжный форум, а вечером наградят лучших авторов молодёжных проектов.

Губернатор Александр Беглов напомнил, что Северная столица давно закрепила за собой статус студенческой столицы страны — и сегодня это не просто слова, а реальная инфраструктура возможностей.

Статус и масштаб: почему Петербург — студенческая столица

С начала XVIII века город удерживает репутацию крупнейшего образовательного центра. Сейчас в вузах и колледжах Петербурга учатся более полумиллиона человек, а каждую осень к ним присоединяются свыше ста тысяч первокурсников.

Высшая и средняя профессиональная школа готовят кадры для ключевых отраслей — от медицины и культуры до науки и промышленности, помогая стране добиваться технологического лидерства.

Поддержка и стимулы для молодых

Город не ограничивается словами: около двух тысяч учащихся ежегодно получают именные стипендии, гранты и премии от правительства Петербурга.

Кроме учёбы, молодёжь активно участвует в волонтёрстве, спорте, творчестве и студенческих строительных отрядах — система поддержки охватывает самые разные траектории развития.

Праздничная программа 17 ноября

День складывается из двух крупных событий: открывается X Международный молодёжный форум с участием 700 делегатов из 45 регионов России и зарубежных стран, а вечером пройдёт церемония награждения лауреатов премии «Лучший молодёжный проект Санкт‑Петербурга». Это не просто торжества — это признание вклада молодёжи в развитие города.

Студенчество в Петербурге — это не только лекции и сессии, но и реальные шансы проявить себя. И праздничные дни — отличный повод присмотреться к этим возможностям повнимательнее.

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