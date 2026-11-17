Синоптики предупреждают: дожди и гололедица ожидаются во вторник в Ленобласти и Санкт-Петербурге

Температура, ветер и главные риски

Ноябрь не балует сухостью: 17 числа Петербург и область встретят день под облаками и осадками. В городе обещают дождь, а восточные и центральные районы Ленобласти получат ещё и мокрый снег — типичный ноябрьский микс из сырости и холода.

Что обещают синоптики

Температура. В Петербурге ночью +2…+4 °C, днём потеплеет до +4…+6 °C — почти плюсовая стабильность. А вот в Ленобласти ночью местами до −2 °C: на востоке региона влага на дорогах запросто превратится в корку льда.

В Петербурге ночью +2…+4 °C, днём потеплеет до +4…+6 °C — почти плюсовая стабильность. А вот в Ленобласти ночью местами до −2 °C: на востоке региона влага на дорогах запросто превратится в корку льда. Ветер. Южный и юго‑восточный, 5–10 м/с. На набережных и открытых пространствах порывы будут чувствоваться сильнее — продувает ощутимо.

Южный и юго‑восточный, 5–10 м/с. На набережных и открытых пространствах порывы будут чувствоваться сильнее — продувает ощутимо. Давление. Продолжит снижаться. Для метеозависимых людей это повод поберечь силы и не планировать сверхнагрузок.

Где будет скользко и что с этим делать

Главная опасность 17 ноября — не столько холод, сколько скользкие поверхности: мокрый асфальт плюс ночные заморозки дают коварную гололедицу. Особенно это касается пригородов и трасс на востоке области.

Погода в ноябре любит менять правила по ходу дня, так что держите под рукой оперативные сводки — и пусть день пройдёт спокойно.

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