Не зеленцы, а 33 богатыря: этот сорт огурцов идеален для засолки — пупырчатые, ровные и хрустящие

Сорт, идеально подходящий для засолки

Этот сорт огурцов российской селекции «А ну-ка, засоли!» станет отличным выбором для профессионального и любительского консервирования. Плоды отличаются небольшим размером и отсутствием переростков.

Гибрид характеризуется высокой урожайностью и пучковым типом плодоношения. Период созревания составляет около полутора месяцев с момента посева, при этом сорт обладает пролонгированным сроком отдачи урожая.

Зеленцы длиной около 10 см обладают плотной структурой без внутренних пустот, что обеспечивает превосходные качественные показатели при засолке — овощи сохраняют твердость и хрустящую текстуру.

Возможно как прямое посевное культивирование, так и выращивание рассадным методом. При прямом посеве в прогретый грунт (конец мая — начало июня) глубина заделки составляет 1,5–2 см. При рассадном способе проращивание семян проводится при температуре 25 °С с последующим снижением до 15 °С после появления всходов. Высадка рассады в грунт осуществляется в возрасте 25–30 суток после завершения периода ночных заморозков.

Дальнейший уход включает в себя внесение удобрений, рыхление почвы, прополку и регулярный полив отстоянной водой в вечернее время.

Фото сгенерировано ИИ

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