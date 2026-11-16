В Ленобласти 80% вновь выявленных детей-сирот не остаются без семьи

Как устроена система поддержки в регионе

Ленинградская область показывает заметные успехи в семейном устройстве детей‑сирот: доля тех, кто сразу попадает в семьи, достигла 80 %. При этом число детей на учёте в региональном банке данных с начала 2026 года уменьшилось на 3,3 %.

Как устроена забота о детях в регионе

Сейчас в Ленобласти работают 11 организаций для детей‑сирот и ребят без попечения родителей. Условия в них стараются делать максимально похожими на семейные: помещения обустроены по квартирному принципу, чтобы ребёнок чувствовал себя не в учреждении, а в уютном доме.

Такой подход помогает ребятам лучше адаптироваться и сохранять ощущение стабильности, отмечает источник.

Какие меры поддержки доступны

Для детей‑сирот предусмотрен широкий набор льгот: освобождение от платы за жильё и коммунальные услуги, ремонт помещений, пособия на учебные материалы, оплата проезда к месту лечения, однократное предоставление жилья и юридическая помощь.

Кроме того, они могут бесплатно учиться по программам бакалавриата и специалитета — это реальный шанс получить профессию и уверенно строить будущее.

Система поддержки в Ленобласти делает ставку на семью и стабильность: цифры говорят сами за себя, а льготы и условия помогают детям не просто жить, а уверенно смотреть вперёд.

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